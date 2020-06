Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union Company (NYSE: WU), líder em transferências de moedas e pagamentos internacionais, divulgou hoje um novo relatório intitulado "Futuro da educação internacional" ("The Future of International Education") em parceria com a The Future Laboratory. O documento destaca cinco novos perfis estudantis que evoluirão com a mudança de atitudes e comportamentos da juventude atual. De pensadores híbridos a graduados mais ecológicos, esse novo relatório prevê como as instituições acadêmicas devem se adaptar para atender a tais expectativas.

As conclusões surgem quando universidades e faculdades de todo o mundo evoluem para enfrentar os desafios apresentados pela COVID-19, o que abrange desde aulas on-line até a prorrogação das datas de conclusão dos cursos. As instituições podem empregar o relatório para que a introdução de suas novas políticas acompanhem as necessidades e prioridades dos estudantes internacionais.

"Estamos vendo respostas incríveis das instituições acadêmicas com relação à COVID-19. Muitas das mudanças introduzidas devido à pandemia estão acelerando as tendências que beneficiarão as instituições e seus alunos no longo prazo. Ao passar a adotar salas de aula virtuais, por exemplo, estamos notando um aumento na aprendizagem transnacional, o que aumenta a acessibilidade e a flexibilidade dos cursos oferecidos", observou Andrew Summerill, chefe de pagamentos globais da Western Union.

"Tais mudanças ajudarão as instituições e os estudantes internacionais no futuro", afirmou Summerill. "Como sabemos, eles querem cada vez mais que as universidades e faculdades invistam em novas tecnologias para modernizar a experiência do aluno. Como parceiros confiáveis que orientam as universidades em sua evolução para atender às expectativas de futuros alunos, realizamos a pesquisa para ajudá-las a superarem esses desafios".

"As universidades que se relacionarem ativamente com esses futuros perfis de estudantes internacionais vão inspirar importantes inovações no setor e passar por um crescimento sustentável para lidar com o futuro do setor de ensino universitário", acrescentou Summerill.

Essas tendências vêm adquirindo crescente importância e proporcionam um conjunto de ferramentas para que as universidades possam atrair os futuros estudantes internacionais e verdadeiramente prosperar ao longo da próxima década. Com a educação passando por um radical renascimento para se adequar ao futuro estudante internacional, será fundamental captar e incorporar os elementos melhores, mais inspiradores e úteis da próxima revolução digital de modo a manter uma cultura universitária atraente e a educação socioemocional.

A Western Union Business Solutions é uma fornecedora confiável de pagamentos que já movimentou mais de US$ 14 bilhões em nome de instituições educacionais. Oito das dez principais universidades do mundoi poupam tempo e dinheiro adotando nossas soluções e possibilitando que seus estudantes internacionais paguem suas mensalidades em 200 países e em 130 moedas. Faça o download do relatório aqui.

A The Future Laboratory é uma das consultoras sobre futuro mais renomadas do mundo. Os serviços prestados são uma combinação única de previsão de tendências, percepções sobre consumidores, prognósticos, estratégia de marca e inovação que buscam inspirar e preparar as organizações para o futuro.

