AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 30 de Junho)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

ARGENTINA - Prazo para negociações de dívidas com credores internacionais -

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 1 de Julho)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Banco Mundial, David Malpass, divulga relatório sobre recomendações de políticas de recuperação - 12H00

Europa

COLOGNY (Suíça) - Diálogo virtual sobre oceanos organizado pelo Fórum Econômico Mundial - (até 5)

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 6 de Junho)

BRUXELAS (Bélgica) - Quarta rodada de negociações entre Reino Unido e UE sobre laços pós-Brexit - (até 5)

ESPANHA - Luto nacional pelas vítimas da COVID-19 - (até 5 de Junho)

FRANÇA - Segunda fase do desconfinamento -

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Senado debate mudanças polêmicas nas regras das eleições presidenciais - (até 3)

(+) MOSCOU (Rússia) - Presidente Vladimir Putin se reúne com o primeiro-ministro sobre relançamento da economia -

BERLIM (Alemanha) - Coalizão de Merkel discute retomada da atividade econômica -

ITÁLIA - Retomada dos voos da Alitalia para Nova York e Espanha -

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 17 de Junho 2020)

BAGDÁ (Iraque) - EUA e Iraque mantêm diálogo sobre futuro da presença militar americana no Iraque - (até 30)

RIADE (Arábia Saudita) - Arábia Saudita organiza conferência de doadores para o Iêmen -

(+) BEIRUTE (Líbano) - Líbano mantém conversações com o FMI para obter ajuda financeira - (até 1 de Julho)

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Manifestante baleado pela polícia no ano passado comparece em tribunal - 04H00

QUARTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Industrial Mês Ref: abril - 10H00

(+) VANCOUVER (Canadá) - Extradição de chefe da Huawei, Meng Wanzhou - 12H00

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Thomson Reuters realiza reunião anual virtual - 14H00

Europa

ITÁLIA - Aeroportos e fronteiras reabrem para turistas, residentes livres para viajar pelo país -

(+) MADRI (Espanha) - Autoridades espanholas dão instruções diárias sobre coronavírus - 13H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Números de desemprego na zona do euro em abril - 07H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Anúncio especial do Fórum Econômico Mundial - 10H30

(+) PARIS (França) - Festival de Cannes revela seleção oficial 2020 - 14H00

QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2020

América

(+) LAS VEGAS (Estados Unidos) - Cassinos de Las Vegas reabrem -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial dos EUA - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados de produtividade e custos de mão de obra divulgados - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados semanais de pedidos de seguro-desemprego - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Ministros das Relações Exteriores se reúnem sobre luta contra o Estado Islâmico - 13H00

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Relatório do Escritório de Estatísticas sobre o impacto do vírus - 06H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Aniversário da repressão aos protestos de Tiananmen -

(+) HONG KONG (China) - Manifestantes de Hong Kong recordam aniversário de Tiananmen apesar das restrições à pandemia -

SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial do Meio Ambiente -

Europa

(+) DRAWSKO POMORSKIE (Polónia) - EUA e Polônia realizam manobras militares conjuntas Defender-Europa 20 - (até 19)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de imprensa do negociador da UE, Michel Barnier, sobre as últimas negociações do Brexit - 10H00

SÁBADO, 6 DE JUNHO DE 2020

Europa

ESPANHA - Estado de emergência levantado -

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2020

Europa

(+) VIENA (Áustria) - Governadores da AIEA se reúnem com o Irã no topo da agenda -

TERÇA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2020

SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Começa julgamento do historiador acusado de assassinar e desmembrar parceira -

VIENA (Áustria) - Reuniões ministeriais da OPEP e de fora da OPEP - (até 10)