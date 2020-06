Policiais que agrediram casal dentro de carro em Atlanta são demitidos

Um vídeo chocante de vários policiais norte-americanos arrancando e agredindo um casal dentro de um carro em Atlanta na noite de sábado (30/5) viralizou na internet. Neste domingo (31), a prefeita da cidade Keisha Lance Bottoms anunciou, durante coletiva de imprensa, que dois dos envolvidos no caso foram demitidos depois do fato.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, um policial aparece abordando o casal dentro do carro, que não resiste a investida. No entanto, mesmo assim, os dois jovens negros são arrancados do veículo, que,, teve as janelas quebradas. Ambos são jogados no chão e algemados, enquanto um batalhão de policiais fica ao redor do carro.