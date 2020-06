Filha do prefeito de NY foi uma das pessoas presas na cidade em meio a protesto

A filha do prefeito de Nova York foi uma das quase 790 pessoas presas na cidade desde o início, na semana passada, dos protestos contra a morte de George Floyd. Um oficial que falou em condição de anonimato por causa da sensibilidade do assunto afirmou que Chiara de Blasio, de 25 anos, foi presa na noite de sábado, 30.



Um boletim de prisão obtido pelo jornal The New York Post diz que ela se recusou a deixar uma rua de Manhattan após o pedido de policiais.



Chiara de Blasio, que é negra, foi convocada pelo tribunal e, posteriormente, liberada. O prefeito Bill de Blasio, que é branco, não falou da prisão em sua entrevista coletiva neste domingo, 31. A assessoria de imprensa da prefeitura não comentou o caso até o fechamento deste texto. Fonte: Associated Press.