Cinemas, teatros e casas de espetáculo voltam a funcionar em Portugal

Após dois meses e meio fechados devido à pandemia de coronavírus, cinemas, teatros e casas de espetáculos reabrirão as portas a partir desta segunda-feira em Portugal, que segue com o processo de flexibilização do confinamento.

Os clubes esportivos também retomam as atividades, com novas normas de saúde, e o teletrabalho deixa de ser obrigatório.

Os centros comerciais também poderão reabrir as portas, com exceção da região de Lisboa, que nos últimos dias registrou um aumento do número de casos de COVID-19 mais expressivo que o restante do país.

"A evolução da situação na região Lisboa é claramente diferente do restante do país", afirmou o primeiro-ministro António Costa.

Dos 297 novos casos de COVID-19 registrados em 24 horas, 268 aconteceram na região de Lisboa, de acordo com o balanço oficial publicado no domingo.

Portugal registra 1.410 mortes e 32.500 casos declarados devido à pandemia.