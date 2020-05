Esplanada de Notre-Dame reabre após incêndio

A esplanada de Notre-Dame, em Paris, fechada desde o incêndio na catedral, há mais de um ano, reabriu neste domingo, o que a prefeita de Paris considerou "uma forma de renascimento".

A abertura da esplanada aconteceu na presença do ministro da Cultura, Frank Riester, da prefeita Anne Hidalgo e do arcebispo de Paris, monsenhor Michel Aupetit, entre outras personalidades. Todos usavam máscara de proteção.

Devido ao incêndio de 15 de abril de 2019, a esplanada e a rua que leva ao local "sofreram uma contaminação tóxica que levou ao fechamento imediato da região", lembraram as instâncias responsáveis pela reforma do monumento. Após um parecer favorável da agência regional de Saúde, autoridades policiais de Paris autorizaram a reabertua do local, "uma primeira etapa para recuperar Notre-Dame", disse Riester.

A obra destinada a garantir a estrutura da Notre-Dame incendiada, interrompida em meados de março devido ao novo coronavírus, será retomada gradualmente, com o objetivo de restaurar a catedral até 2024.