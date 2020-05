A América Latina neste sábado superou 50.000 mortes por COVID-19, enquanto o número de contágios da doença foi próximo a um milhão de casos, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

O Brasil, com 210 milhões de habitantes, lidera a contagem, com 28.834 mortes pelo novo coronavírus, seguido pelo México com 9.415 para uma população de 120 milhões.