EUA: Trump diz que foguete da SpaceX atingiu a órbita e que astronautas estão bem

Em discurso no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que o foguete Falcon 9, da SpaceX, atingiu a órbita baixa da Terra e que os dois astronautas americanos estão "sãos e salvos". A companhia de Elon Musk e a Nasa lançaram com sucesso neste sábado uma missão espacial tripulada. "Agora, uma nova era de ambição americana começou", comemorou o republicano.



Antes de falar sobre o lançamento da missão espacial, Trump comentou sobre os protestos que se espalharam pelo país após a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco. "A morte de George Floyd nas ruas de Minneapolis foi uma grave tragédia. Nunca deveria ter acontecido", disse o líder da Casa Branca.



O presidente americano, no entanto, condenou os protestos. "Meu governo interromperá a violência das multidões", declarou. Trump disse que apoia o direito de manifestantes pacíficos, mas que o movimento "não tem nada a ver com justiça ou paz".



Trump afirmou, também, que o Departamento de Justiça dos EUA está em contato com os Estados para tomar providências em relação aos protestos. "Não haverá anarquia", declarou.