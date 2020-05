O Brasil se tornou o quarto país com mais mortes pelo novo coronavírus neste sábado, registrando 28.834 mortes, deslocando a França, informou o Ministério da Saúde.

Com 210 milhões de habitantes, o país contabilizou 33.274 novos casos em 24 horas - um novo recorde diário - e alcançou um total de 498.444, o segundo número mais alto do mundo atrás dos Estados Unidos, com quase 2 milhões de casos.