Baleia de 13 metros é encontrada morta em praia da Guatemala

Pescadores de uma comunidade no sul da Guatemala encontraram morta uma baleia de 13 metros, em uma das praias do Pacífico, fato incomum devido ao tamanho do cetáceo, anunciou neste sábado uma fonte oficial.

"É uma espécie adulta e mede cerca de 13 metros de comprimento. Não é comum ver este tipo de espécie de grande porte nessa área", indicou em comunicado o Conselho Nacional de Áreas Protegidas (Conap), assinalando que o animal foi encontrado na Praia Tulate, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, a cerca de 180 km da capital.

A população local avisou às autoridades devido à dimensão da espécie. Neste sábado, o diretor regional da instituição, na companhia de um técnico, confirmou a descoberta.

O cetáceo se encontra em estado de decomposição e está sendo coordenado o traslado do cadáver para que seja enterrado em outra área.

"Ainda não se sabe a causa da morte do animal, dado que ocorreu mar adentro, provavelmente há pelo menos uma semana", indicou o Conap.