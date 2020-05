SpaceX autoriza abastecimento de seu foguete com dois astronautas a bordo

O diretor de lançamento da SpaceX autorizou neste sábado o abastecimento do foguete para um voo histórico para a Estação Espacial Internacional por dois astronautas veteranos da Nasa.

"Vamos buscar carga de propulsor", disse o diretor de lançamento Mike Taylor.

O abastecimento do foguete Falcon 9 começou 45 minutos antes da partida programada para as 15H22 (horário local, 16H22 no Brasil) do foguete Falcon 9 e sua cápsula Crew Dragon com os astronautas Robert Behnken e Douglas Turley a bordo.

O lançamento de quarta-feira foi adiado por causa do mau tempo, apenas 17 minutos antes da decolagem e as condições climáticas também são incertas neste sábado.

A SpaceX está tentando se tornar a primeira empresa privada a enviar astronautas para a órbita no que seria o primeiro voo espacial tripulado do solo americano desde que o programa de ônibus espaciais terminou em 2011.