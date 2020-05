Presidente do Uruguai fará exames de covid-19 após contato com pessoa infectada

O gabinete da presidência do Uruguai informou na noite da sexta-feira, 29, que o presidente do pais, Luis Alberto Lacalle Pou, e mais quatro secretários farão exames para saber se foram infectado com o novo coronavírus após contato com uma diretora regional do Ministério de Desenvolvimento Social que teve diagnóstico confirmado para covid-19.



"Após o caso positivo de covid-19 da diretora do ministério em Rivera, o presidente da república, o secretário da presidência, o ministro da defesa, o secretário privado do presidente e o presidente da administração de serviços da saúde serão testados neste sábado", diz a nota.



O comunicado completa dizendo que Lacalle Pou, os secretários e demais participantes da reunião ficarão sob isolamento voluntário até o resultado dos exames.