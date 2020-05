ONU muda sistema de votação para o Conselho de Segurança por conta da covid-19

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou um sistema de votação modificado para a escolha dos novos membros rotativos do Conselho de Segurança, pleito que está marcado para o próximo dia 17 de junho.



Tentando evitar aglomerações na sede da ONU em Nova York, os embaixadores dos 193 países-membros vão receber cartas dez dias antes da data estipulada, indicando locais e horários de votação. Além da votação do Conselho de Segurança, os membros da ONU também vão escolher 18 novos membros para o Conselho Econômico e Social (Ecosoc, na sigla em inglês).



O Conselho de Segurança da ONU é formado por cinco membros permanentes: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, e dez outros países revezam vagas temporárias em mandatos bienais. Esse ano, sete nações estão concorrendo a cinco vagas: Canadá, Irlanda e Noruega brigam por duas vagas no grupo dos países ocidentais, enquanto Quênia e Djibuti pela vaga da África. A Índia está concorrendo sem oponentes na vaga da Ásia-Pacífico e o México também não conta com concorrentes na vaga da América Latina e Caribe.