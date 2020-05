Clubes espanhóis voltam a treinar coletivamente nesta segunda-feira

Os clubes do Campeonato Espanhol foram autorizados a voltar a treinar com a totalidade de seus elencos a partir desta segunda-feira (1º), última etapa antes do retorno da competição em 11 de junho, anunciou LaLiga, entidade que rege o campeonato, neste sábado (30) em comunicado.

"Os clubes da LaLiga começarão a partir desta segunda-feira 1º de junho os treinos coletivos, após a publicação por parte do governo da ordem de flexibilização de determinadas restrições de âmbito nacional estabelecidas após a declaração do estado de emergência", explicou a entidade.

"A quarta fase, que começa na próxima segunda-feira, é o último passo neste protocolo que levará os clubes a começar a competição em 11 de junho", após três meses de suspensão devido à propagação do coronavírus, continuou LaLiga.

De acordo com o governo local, que autorizou neste sábado os treinos com todo o elenco, os vestiários poderão voltar a ser usados e as equipes poderão organizar reuniões de trabalho com no máximo 15 pessoas, incluindo os técnicos, desde que 50% da capacidade máxima das instalações nunca seja superada.

Os árbitros poderão voltar a frequentar as instalações esportivas, mas a imprensa não, segundo o governo.

Em 23 de maio, o governo espanhol deu o aval para que os esportes profissionais, entre eles o campeonato de futebol, pudessem ser retomados a partir de 8 de junho.

- Jogos todos os dias -

LaLiga, através de seu presidente, Javier Tebas, revelou na sexta-feira (29) que a temporada será retomada em 11 de junho com o clássico andaluz entre Sevilla e Betis. A previsão é que a temporada seja concluída até 18 ou 19 de julho, onze rodadas e 110 jogos depois.

A temporada 2020/2021 começará em 12 de setembro, sempre que a situação sanitária o permita.

Após dois meses parados -o Campeonato Espanhol foi suspenso em 12 de março-, os jogadores das duas principais divisões espanholas voltaram a treinar em 10 de maio, 48 horas após darem negativo no teste de detecção de coronavírus.

Nesta primeira fase, as equipes puderam organizar treinos individuais durante uma semana, seguindo um rigoroso protocolo sanitário. A partir de 19 de maio foram permitidas atividades em pequenos grupos.

LaLiga prevê "jogos todos os dias" a partir de 11 de junho. Apesar de ainda não ter validado seu calendário, a Uefa quer dedicar o mês de agosto à conclusão de suas competições continentais, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, que foram suspensas quando eram disputadas as oitavas de final.