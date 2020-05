Lufthansa aceita ceder slots como contrapartida para receber ajuda financeira

A companhia aérea alemã Lufthansa aceitou ceder slots nos aeroportos de Munique e Frankfurt como contrapartida imposta nas negociações entre o governo da Alemanha e a União Europeia para a aprovação da ajuda financeira estimada em nove bilhões de euros que vai fornecer liquidez à empresa em meio aos impactos econômicos por conta da pandemia do novo coronavírus.



O pacote havia sido anunciado pelo governo alemão na última segunda-feira, 25, mas a União Europeia impôs regras ao resgate para grandes empresas do continente de forma que companhias menores não saiam em desvantagem após a crise. No acordo, a Lufthansa aceitou remover quatro aeronaves dos dois aeroportos, o equivalente a três voos diários para cada avião. Os slots serão realocados para outras empresas por meio de leilão. A aérea irlandesa Ryanair e a britânica easyJet podem ter interesse nas vagas.