AI pede a governo da Bolívia que respeite justiça e adversários políticos

A Anistia Internacional pediu nesta sexta-feira (29) ao governo interino da Bolívia respeito à independência judicial e que evite "intimidar e ameaçar" seus adversários políticos, no segundo apelo similar de uma entidade internacional esta semana.

"Governo de @JeanineAnez deve respeitar independência judicial e se abster de intimidar e ameaçar opositores políticos, seja através de disposições legais, processos penais, declarações públicas ou detenções", manifestou-se a AI em sua conta no Twitter.

O apelo ocorre dois dias depois de a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) defender a "independência judicial" na Bolívia após a detenção, determinada pelo governo, de um juiz que ia investigar um caso de corrupção na compra de equipamentos para pacientes com COVID-19, na qual está envolvido um ex-ministro de Áñez.

"A independência judicial é vital para a vigência do Estado de Direito", disse a CIDH, órgão da Organização de Estados Americanos, após a detenção do juiz Hugo Huancani, já libertado.

Além disso, o Escritório da Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos pediu uma investigação "com o propósito de evitar que estas ações indevidas se repitam", enquanto o diretor para as Américas da ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, qualificou a detenção do juiz como "um desvario".

A presidente interina boliviana afirmou na quinta-feira que uma "rede de sabotagem e corrupção foi montada" para prejudicar seu governo, em alusão ao escândalo pela compra superfaturada de respiradores para pacientes com o coronavírus.

Áñez assumiu o posto em novembro, após a renúncia do presidente Evo Morales (2006-2019), acusado de cometer fraude nas eleições anuladas de outubro, com a missão de realizar novas eleições no prazo de 90 dias, mas acabou anunciando sua candidatura.

As eleições, previstas para maio, foram adiadas por causa da pandemia, mas ainda não têm data definida.