Ministra francesa quer público nos estádios na próxima temporada

A ministra do Esporte da França, Roxana Maracineanu, quer que os esportes profissionais sejam retomados "com o público nos estádios" para a próxima temporada 2020-2021, especialmente no futebol Ligue 1 de futebol.

"Meu objetivo é justamente que o esporte seja retomado em boas condições, com uma público nos estádios, principalmente no campeonato de futebol (2020-2021), no mês de agosto. Que os dois clubes da Liga dos Campeões (Paris Saint-Germain) e Lyon) possam fazer amistosos antes do final da temporada europeia (2019-2020). E então preparar a nova temporada conforme necessário, dependendo das informações que o Ministério da Saúde nos der", disse Maracineanu ao jornal L'Alsace.

"Meu desejo é ter a oportunidade de um esporte popular, com torcedores nos estádios, mesmo que em número limitado, por que não a partir do final de julho, se possível", afirmou.

Em relação à liga de futebol, que foi definitivamente encerrada e antecipada ao final de abril, a ministra defendeu a posição francesa, apesar de Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália decidirem retomar seus campeonatos.

"Não somos os únicos. Escócia, Holanda e Bélgica também suspenderam permanentemente seus campeonatos por motivos de saúde", afirmou.

"Repito o que já disse: tomamos essa decisão para não colocar os atletas em risco. Decidimos considerá-los cidadãos, como os demais", afirmou.