Disney World e outros parques temáticos da Flórida irão reabrir até julho

Mantendo o distanciamento social e usando máscaras, os turistas na Flórida poderão reencontrar "Mickey" quando a Disney World reabrir seus parques temáticos, em 11 de julho, um mês depois do Sea World e Universal Studios fazerem o mesmo, anunciaram autoridades nesta sexta-feira.

"Os planos de reabertura do Walt Disney World Resort e Sea World foram aprovados", diz em comunicado o prefeito Jerry Demings, do condado de Orange, ao qual pertence a cidade de Orlando.

O estado aprovou os planos de reabertura do parque aquático Sea World em 10 de junho e do resort Walt Disney World em 11 de julho, segundo o prefeito. Os parques da Disney "Magic Kingdom" e "Animal Kingdom" reabrirão no mesmo dia, seguidos do Epcot e Hollywood Studios em 15 de julho. O Universal Studios Orlando tem aprovação para reabrir bem antes, em 5 de junho.

Os parques temáticos de Orlando foram fechados repentinamente, em meados de março, para conter o avanço do novo coronavírus.

"Pode ser diferente desde que você nos visitou pela última vez", diz o site da Disney World, onde estão descritas as medidas de segurança. "Mas juntos encontraremos novas formas de criar momentos e lembranças mágicas."

A cidade de Orlando, no centro da Flórida, concentra a maioria dos parques temáticos do estado e é visitada anualmente por milhões de turistas de todo o mundo.