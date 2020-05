Comunicado do Business Wire :LetsGetChecked

A LetsGetChecked, empresa líder em testes e insights em saúde direta ao consumidor em casa, anuncia hoje o novo Sure-track Test de coronavírus (COVID-19) para uso doméstico pela US Food and Drug Administration, com autorização para uso de emergência. O novo teste está autorizado a atender indivíduos em risco. com um proprietáriio teste de cotonete nasal de PCR em casa que fornece resultados precisos e definitivos em 24 horas.

Oferecendo um modelo de ponta a ponta, o novo Sure-track Test da LetsGetChecked apresenta a mais completa solução de teste em casa de Coronavírus com autorização para uso de emergência pela FDA. O teste de coronavírus (COVID-19) em casa incorpora um cotonete nasal e uma análise laboratorial por PCR, oferecendo resultados convenientes e seguros em 24 horas. Ao contrário dos testes sorológicos, que detectam a presença de anticorpos, o teste doméstico COVID-19 determina a presença ou ausência do RNA viral do SARS-CoV-2.

O teste Sure-track da LetsGetChecked é o único teste de Coronavírus (COVID-19) doméstico com autorização para uso de emergência pela FDA que inclui todos os aspectos do serviço de teste, como processo de fabricação do kit de coleta, logística, análise de laboratório e aprovação do médico, oferecendo um sistema robusto que oferece segurança e escala incomparáveis para os clientes. O teste de Coronavírus em casa é acompanhado pela plataforma conectada da LetsGetChecked, oferecendo serviços de telessaúde 24/7, suportados por profissionais de saúde licenciados e orientações oportunas sobre contenção e atendimento para aqueles que apresentam resultados positivos.

"Com a autorização para uso de emergência pela FDA, estamos entusiasmados em apresentar o Sure-track Test para oferecer testes em casa convenientes, seguros e altamente precisos para o coronavírus a comunidades carentes nos Estados Unidos. Passamos anos construindo o único serviço completo de ponta a ponta do mercado, o que nos permite oferecer serviços inigualáveis aos nossos clientes", disse Peter Foley, fundador e CEO da LetsGetChecked.

O teste doméstico de coronavírus (COVID-19) da empresa foi desenvolvido com a segurança em mente em todos os pontos de contato. Depois que um cliente coleta automaticamente uma amostra no cotonete, este é colocado em um tubo de transporte especial, contendo uma solução que desativa o vírus e garantindo que todos, desde os transportadores até técnicos de laboratório, estejam protegidos contra contaminação e infecção. Outros testes no mercado usam uma solução salina, que aumenta o risco ao transportar um vírus ativo. A solução também protege a integridade do RNA SARS-CoV-2, o que aumenta a precisão.

"A crise do coronavírus afetou a todos e estamos muito satisfeitos por não apenas apresentar uma solução de teste confiável, mas também segura para todos os envolvidos na cadeia de suprimentos. Todo o nosso sistema foi considerado como parte do processo de revisão e estamos muito satisfeitos por termos trabalhado com a FDA para oferecer aos nossos clientes um serviço de teste de coronavírus verdadeiramente exclusivo em casa", disse Gwen Murphy, PhD, MPH e diretor de epidemiologia e Estudos Clínicos na LetsGetChecked. "Os testes em casa desempenharão um papel central na garantia de um local de trabalho seguro e estamos ajudando a desenvolver e informar protocolos com isso em mente".

Com uma capacidade atual de 300.000 unidades por semana, o laboratório de alta complexidade certificado pela LetsGetChecked, CLIA/CAP/BSL II, com sede em Monrovia, Califórnia, está desenvolvendo uma capacidade de milhões por semana, a fim de atender à demanda de parceiros e indivíduos em todos os 50 estados.

Antes da atual autorização para uso de emergência da FDA, para uso doméstico, a LetsGetChecked trabalhou com líderes globais das principais empresas e profissionais de saúde da linha de frente para oferecer testes de coronavírus a mais de 100.000 pessoas. Mais recentemente, a LetsGetChecked fez uma parceria com a Professional Golfers Association, no torneio TaylorMade Driving Relief, para administrar testes antes e durante o evento, garantindo que jogadores, equipe técnica e equipes locais pudessem jogar no primeiro evento esportivo profissional televisionado desde o shutdown. A empresa também desenvolveu um aplicativo móvel com recursos de rastreamento para monitorar os sintomas e a temperatura de todos os participantes. Isso sinaliza o papel central da LetsGetChecked em fornecer às indústrias em todos os setores um recurso para testar indivíduos em todo o país e começar a retomar as atividades.

O teste Sure-track será disponibilizado para compra a partir de 28 de maio de 2020, por US$ 129 por kit no www.LetsGetChecked.com para indivíduos em risco que atendam aos critérios definidos pelo questionário de risco orientado do site. Os testes são recebidos dentro de 24 horas após a compra, com resultados definitivos entregues dentro de 24 horas (após a amostra ser recebida pelo laboratório).

Sobre a LetsGetChecked:

A LetsGetChecked é uma empresa líder em insights de saúde e que permite aos consumidores acesso direto a uma ampla gama de opções de testes e serviços clínicos em casa. Fundada em 2015, a empresa capacita as pessoas a desempenhar um papel ativo em sua saúde para viver vidas mais longas e felizes. Ao combinar dados de saúde e resultados de diagnóstico, o LetsGetChecked fornece informações valiosas sobre a saúde para permitir uma melhor tomada de decisão na área da saúde. Os testes LetsGetChecked cobrem a saúde geral, a saúde dos homens, a saúde das mulheres e a saúde sexual, e estão disponíveis nos EUA, Canadá e Europa. A LetsGetChecked possui escritórios corporativos localizados nas cidades de Nova York e Dublin. Para obter mais informações, acesse www.letsgetchecked.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200529005627/pt/

LetsGetChecked Alyssa Kluge press@letsgetchecked.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.