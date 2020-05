Balanço da pandemia do novo coronavírus nesta sexta-feira

O novo coronavírus causou pelo menos 362.028 mortes em todo o mundo desde que apareceu em dezembro, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais, nesta sexta-feira às 16H00.

Desde o início da epidemia, mais de 5.862.890 pessoas foram contabilizadas com a doença em 196 países ou territórios. Delas, pelo menos 2.420.600 se recuperaram, segundo as autoridades.

Esse número de casos positivos diagnosticados reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às políticas diferentes dos países para diagnosticar casos. Alguns testam somente aqueles que precisam de hospitalização e, em muitos países pobres, a capacidade de testagem é limitada.

No dia anterior, às 16H00, houve 4.693 novas mortes e 114.436 contágios em todo o mundo. Os países que registraram mais mortes foram Estados Unidos, com 1.199 novas mortes, Brasil (1.156) e México (447).

O número de mortos nos Estados Unidos, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no início de fevereiro, é de 102.201. O país registrou 1.731.035 casos da doença. As autoridades consideram que 399.991 pessoas foram curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Reino Unido, com 38.161 mortes e 271.222 casos; Itália, com 33.229 mortes (232.248 casos); França, com 28.714 mortes (186.797 casos); e Espanha, com 27.121 mortes (238.564 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica tem a maior taxa de mortalidade, com 81 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Espanha (58), Reino Unido (56), Itália (55) e França (44).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tem um total de 82.995 pessoas infectadas, das quais 4.634 morreram e 78.291 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, não foram registrados novos casos nem mortes.

Nesta sexta-feira às 16H00, a Europa totalizava 176.776 mortes (2.114.912 casos); Estados Unidos e Canadá, 109.230 (1.820.421); América Latina e Caribe, 47.318 (891.506); Asia, 15.438 (509.891); Oriente Médio, 9.258 (385.490); Africa, 3.876 (132.146); e Oceania, 132 (8.533).

Esse balanço foi feito usando dados das autoridades nacionais compiladas pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, o aumento nos números publicados nas últimas 24 horas pode não corresponder exatamente ao dia anterior.