Cidade espanhola faz testes de coronavírus em moradores

A cidade de Torrejón de Ardoz, perto de Madri e muito afetada pela pandemia, começou a realizar testes de coronavírus em seus habitantes nesta sexta-feira, apesar da opinião contrária do governo, que quer uma estratégia coordenada.

Milhares de moradores da cidade, com quase 130.000 habitantes, fizeram fila para realizar a coleta de sangue, como parte deste estudo de soroprevalência.

Os exames, gratuitos e propostos pela prefeitura, buscam conhecer o estado imunológico da população e, assim, saber quantos estiveram em contato com o vírus e as dimensões da epidemia, conforme explicado pela prefeitura em comunicado.

"Se você fizer o teste hoje e for positivo, hoje à tarde ligaremos para você vir amanhã para fazer o (teste) PCR e tomar as medidas de isolamento", disse à AFPTV Pepa Soriano, diretora do projeto, coordenado com o governo regional de Madri.

"Torrejón é um dos municípios que foram mais punidos durante a pandemia", explicou.

A região de Madri concentra quase um terço dos casos e mortes por COVID-19 na Espanha, segundo o último balanço do Ministério da Saúde.

A prefeitura espera uma participação voluntária de 80% dos habitantes, a um ritmo de 28.000 testes por dia.

No entanto, a iniciativa não agradou o governo central.

"Não podemos agir livremente sobre esse assunto", criticou o ministro da Saúde, Salvador Illa, na quinta-feira, considerando que "seria muito contraproducente fazer corridas, ver qual município faz mais e vai mais rápido".

Segundo ele, a estratégia de diagnóstico deve ser realizada "em coordenação".

A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia, com mais de 27.000 mortes, segundo o governo.