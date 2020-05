Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, apesar de um aumento surpreendente nas reservas de petróleo nos Estados Unidos.

Em Nova York, o barril de petróleo "light sweet" (WTI) para entrega em julho subiu 2,7%, a US$ 33,71. Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 1,6%, para US$ 35,29.

Nesta quinta-feira, a Agência de Informações Energéticas dos Estados Unidos divulgou seu relatório sobre reservas de petróleo.

As reservas cresceram 7,9 milhões de barris (mb) para 534,4 mb em 22 de maio, quando os analistas esperavam uma queda de 4 mb.

Os estoques de gasolina nos EUA caíram, enquanto os analistas esperavam um aumento, e os estoques de petróleo armazenado em Cushing, Oklahoma, que é usado como referência para o WTI listado em Nova York, também caíram.