Decano oficial da humanidade morre aos 112 anos

Um dos homens mais velhos do mundo, oficialmente nomeado decano da humanidade, o britânico Bob Weighton, morreu nesta quinta-feira(28) de câncer aos 112 anos, anunciou sua família.

Weighton foi nomeado o homem mais velho no Guinness Book of Records em março, após a morte do japonês Chitetsu Watanabe, um título reivindicado pela sul-africana Freddie Blom, que disse que tinha 116 anos em 8 de maio, embora a informação não tenha sido ainda verificada pela instituição.

O professor e engenheiro, aposentado há muitos anos, "morreu em paz durante o sono, vítima de câncer (...) em seu apartamento em Alton", a cerca de 90 km de Londres, informou o comunicado.

Weighton comemorou seu último aniversário, em 29 de março, confinado devido ao coronavírus e à ameaça da COVID-19 para os idosos.

"O mundo está um pouco bagunçado", disse na época devido à pandemia.

Ele se negou a receber um cartão de aniversário da rainha Elizabeth II porque o envio seria às custas dos contribuintes e já havia sido parabenizado pela monarca pelo menos dez vezes.

Nascido em 29 de março de 1908 em Yorkshire, Weighton era um de sete irmãos. Ele teve três filhos, 10 netos e 25 bisnetos.

No final de março, a mulher mais velha registrada pelo Guinness era a japonesa Kane Tanaka, de 117 anos.