Premier League será retomada no dia 17 de junho

O campeonato inglês de futebol será retomado no dia 17 de junho, mais de três meses depois de ter sido interrompido devido à epidemia de COVID-19, anunciou a BBC nesta quinta-feira, confirmando relatos de outras mídias.

Dois jogos que haviam sido adiados, entre eles um duelo entre Manchester City e Arsenal, serão disputados na quarta-feira, 17 de junho, para atualizar o calendário. Dessa forma, os dez jogos da trigésima rodada seriam depois distribuídos entre sexta-feira (dia 19 de junho) e domingo (21), acrescentou a rádio pública britânica.

Os 20 clubes da Premier League ainda devem discutir o restante do calendário antes de chegar a uma decisão final com uma votação, mas um acordo foi alcançado sobre esta data, disse a BBC, enquanto os jornais The Mirror e The Telegraph também deram esta informação.

O campeonato inglês deu um grande passo esta semana no sentido de ser retomado, autorizando treinamentos com contato.

Isso significa que os clubes terão apenas três semanas para colocar em forma suas equipes antes de retornar à competição, período que muitos consideram muito curto, pois isso poderia provocar lesões.

De acordo com o jornal The Times desta quinta-feira, os clubes e as emissoras tiveram que decidir entre o reinício no fim de semana de 20 de junho ou o seguinte, com o objetivo prioritário de concluir a temporada no dia 2 de agosto.

Isso deixa sete semanas às autoridades inglesas para que programe as nove rodadas restantes, com duas que poderiam ser intercaladas no meio da semana, explicou o jornal.

A final da Copa da Inglaterra será disputada em 9 de agosto.