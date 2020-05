Comunicado do Business Wire :YellowPepper

YellowPepper, líder em serviços financeiros digitais na América Latina, em parceria com os bancos peruanos BBVA, Interbank e Scotiabank anuncia a primeira plataforma de pagamento em tempo real (RTP) no Peru, a PLIN. PLIN é uma solução inovadora que permite a transferência de fundos entre clientes de diferentes bancos no Peru, em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem despesas e usando somente um celular. Com esse lançamento, a PLIN não beneficia somente os clientes de um único banco, mas também busca atender às necessidades de mais de 10 milhões de pessoas que fazem transferências diárias instantâneas e promovem o uso reduzido de dinheiro.

"Somos o serviço go-to para as maiores instituições financeiras e varejistas há anos e agora estamos orgulhosos em anunciar o lançamento da PLIN," disse Serge Elkiner, cofundador e diretor executivo da YellowPepper. "Com o lançamento da PLIN, a YellowPepper continua a expandindo a sua tecnologia segura e eficiente para construir um ecossistema robusto na América Latina para fazer interação, gerenciar e aceitar pagamentos sem dinheiro do modo mais fácil possível".

PLIN entrou no mercado por meio de um acordo entre BBVA, Interbank e Scotiabank, três dos principais bancos no Peru. Hoje, a PLIN incorpora pagamento em tempo real entre os clientes dos bancos através dos seus respectivos aplicativos bancários móveis.

"Estamos realmente entusiasmados com o lançamento da PLIN. A aceitação pelos usuários tem sido extremamente positiva. Essa iniciativa é única na região; com esses primeiros três bancos estamos criando a base para um ecossistema de pagamentos digitais interoperáveis nacional e aberto que beneficia os peruanos. Isso começa com as transferências imediatas de dinheiro entre as pessoas", disse Jonathan Scaillon, diretor comercial da YellowPepper.

PLIN elimina as barreiras para a transferência de dinheiro entre diferentes bancos e permite transferências por dispositivos móveis, sem custo adicional. Atualmente disponível para os clientes do BBVA, Interbank, Scotiabank e logo para os clientes do BanBif, o objetivo é que muitos outros bancos peruanos para incorporar o ecossistema da PLIN em um futuro próximo.

Pelo lado do usuário, a PLIN é transparente. Ela é automaticamente instalada nos aplicativos móveis dos bancos peruanos, permitindo que os clientes transfiram fundos entre eles usando um número de celular.

"PLIN é um projeto inovador para os bancos peruanos, que nasceu graças à colaboração dos três principais bancos, a fim de facilitar a interação de mais de 10 milhões de pessoas. Nesses momentos de emergências de saúde, PLIN facilita a transferência e a troca de dinheiro, priorizando os canais digitais em relação ao dinheiro", afirma Fernando Eguiluz, diretor executivo do BBVA no Peru.

"O comportamento dos clientes mudou significativamente com a situação atual, levando à adoção digital mais rápido do que nunca. À medida que as expectativas continuam a mudar, precisamos reimaginar e nos adaptarmos para atender às necessidades dos clientes e a PLIN é um excelente exemplo disso. Estamos orgulhosos de ter parceriascom outras instituições bancárias para oferecer aos peruanos um modo simples e fácil para enviar e receber dinheiro. Esse é apenas o começo da PLIN; esperamos que todas as instituições financeiras no Peru se junte a essa rede inclusiva, de modo que possamos tornar o produto acessível a todos os peruanos", afirma Luis Felipe Castellanos, diretor executivo do Interbank.

"Com a PLIN estamos eliminando barreiras para transferir dinheiro entre os bancos e tornar a vida das pessoas mais fácil, especialmente durante tempos difíceis como estes. Continuaremos a trabalhar nos recursos que antecipam as necessidades dos nossos clientes; faremos isso por eles, pelo nosso país e pelo futuro", afirma Miguel Uccelli, diretor executivo do Scotiabank Peru.

Sobre a YellowPepper

Fundada em 2004, a YellowPepper é a fintech pioneira na América Latina com tecnologia exclusiva e parcerias com as principais instituições financeiras e startups do setor. A YellowPepper oferece uma plataforma financeira digital que garante a consumidores, comerciantes, emissores e processadores os meios para revolucionar a experiência de compra. Ela opera em nove países da América Latina e habilita atualmente mais de três milhões de usuários ativos que executam 565 milhões de transações anualmente. Para mais informações, visite www.yellowpepper.com.

Sobre o BBVA

BBVA é um grupo de serviços financeiros global focado no cliente fundado em 1857. O Grupo possui sólida posição de liderança no mercado espanhol, é a maior instituição financeira no México, possui franquias líderes na América do Sul e na região de Sunbelt nos Estados Unidos. Também é um acionista líder no BBVA Garanti da Turquia. Seu objetivo é levar oportunidades a todos, com base nas necessidades reais dos nossos clientes: fornecer as melhores soluções, ajudando-os a tomar as melhores decisões financeiras, através de uma experiência fácil e conveniente. A instituição é ancorada em valores sólidos: O cliente está em primeiro lugar, pensamos grande e somos uma equipe. Seu modelo bancário responsável aspira alcançar uma sociedade mais inclusiva e sustentável.

Sobre o Interbank

Interbank, subsidiária da Intercorp Financial Services (NYSE: IFS), oferece serviços bancários e financeiros para clientes de varejo, atacado e corporativos. Interbank é o segundo maior fornecedor de empréstimos ao cliente no Peru e o maior fornecedor de empréstimos com cartão de crédito ao cliente. A principal prioridade estratégica do Interbank é alcançar excelência digital para os nossos clientes fornecendo a eles plataforma digital segura, flexível, de classe mundial. Atendendo a mais de 2,5 milhões de clientes no Peru, o objetivo da empresa é estar lado a lado com os peruanos de modo que eles possam conquistar seus sonhos hoje.

Sobre o Scotiabank

Scotiabank é um banco líder nas Américas. Guiado pelo nosso propósito: "para cada futuro" ajudamos os nossos clientes, suas famílias e suas comunidades a alcançar sucesso através de uma ampla gama de aconselhamento, produtos e serviços, incluindo banco pessoal e comercial, gestão de patrimônio e private banking, banco corporativo e de investimentos e mercado de capitais. Com uma equipe de aproximadamente 100.000 funcionários e ativos de aproximadamente US$1,2 trilhão (em 31 de janeiro de 2020), o Scotiabank negocia na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) e na Bolsa de Valores de New York (NYSE: BNS). Para mais informações, acesse http://www.scotiabank.com e siga @ScotiabankViews.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200528005620/pt/

Ana Beatriz C. Salles Yellow Pepper bsalles@yellowpepper.com + 55 11 976188871

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.