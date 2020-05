Rússia acusa EUA de ser cada vez mais 'perigoso e imprevisível'

A Rússia acusou os Estados Unidos, nesta quinta-feira (28), de se tornarem cada vez mais "perigosos e imprevisíveis", após sua decisão de pôr fim ao Tratado de Céus Abertos e às derrogações sobre o programa nuclear civil iraniano.

"As ações de Washington são cada vez mais perigosas e imprevisíveis", comentou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.

A porta-voz condenou a decisão dos EUA de encerrar as isenções que permitiam atividades nucleares iranianas - o último vestígio dos EUA no acordo internacional firmado em 2015 e do qual Washington se retirou em 2018.

"Esse tipo de comportamento acaba de uma vez com as ambições de liderança de Washington", disse a porta-voz.

Esta é uma "nova violação flagrante" dos Estados Unidos, acrescentou Zakharova, referindo-se à decisão dos EUA, anunciada há uma semana, de abandonar o Tratado de Céus Abertos.

Este pacto força Estados Unidos e Rússia a aceitarem o controle de suas atividades militares e instalações estratégicas.