EUA: 2,12 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego em uma semana

Mais de 2,12 milhões de pessoas solicitaram seguro-desemprego na semana passada nos Estados Unidos, um número menor que o registrado na semana anterior, mas que continua excepcionalmente elevado, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Departamento do Trabalho.

O total de demissões desde o início da crise pela pandemia do coronavírus superou assim 40 milhões na maior potência econômica mundial, algo que não era registrado desde a Grande Depressão.

Ao mesmo tempo, os novos pedidos de bens manufaturados duráveis caíram 17,2% em abril, segundo mês de queda expressiva como consequência da paralisação da atividade econômica vinculada às medidas de confinamento pela pandemia, de acordo com dados do Departamento do Comércio também publicados nesta quinta-feira.