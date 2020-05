China aprova resolução para elaborar lei de segurança nacional para Hong Kong

A legislatura da China aprovou nesta quinta-feira uma resolução autorizando seu Comitê Permanente a elaborar uma nova lei de segurança nacional para Hong Kong.



A votação ocorreu um pouco antes do encerramento da reunião anual do Congresso Nacional do Povo, que teve início na última sexta-feira (22).



A resolução foi aprovada por 2.878 votos a favor e um contra, segundo o jornal chinês South China Morning Post. Houve seis abstenções.



A aprovação veio em meio a crescentes tensões entre EUA e China e um dia após o Secretário de Estado americano, Mike Pompeo, dizer que Hong Kong não dispõe mais de autonomia em relação à China. Fonte: Dow Jones Newswires.