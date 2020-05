Fed: haverá diversidade na recuperação pelos EUA; 2ª onda de covid-19 preocuparia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta quarta-feira, 27, que projeta "diversidade no ritmo da recuperação econômica", em diferentes regiões do país. Durante declarações em evento online, Bostic notou ainda que, caso ocorra uma segunda onda de transmissões por coronavírus, isso causaria "séria preocupação".



Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Bostic disse que, na reabertura econômica, é preciso estar atento se haverá ou não reuniões de pessoas, o que poderia levar a um aumento nas infecções. Bostic lembrou ainda que o controle do vírus é agora fator crucial, para que este não seja mais uma preocupação a frear a atividade.



Bostic comentou que os fundamentos econômicos estavam "muito fortes" nos Estados Unidos, antes do início da pandemia, e que o Fed agiu para preservar esse quadro "o máximo possível", dentro de suas atribuições. Ele notou que a paralisação na atividade, necessária diante da emergência de saúde, provoca impacto importante nas pessoas, nas empresas e também nos governos, ao reduzir a receita com impostos, e disse que o apoio deve durar mais. "A pandemia é como um furacão por todo o país", comparou, ao mencionar o impacto do problema, complementando que, quanto mais a situação se prolongar, maior o risco, por exemplo, de que empresas não consigam se manter, com grande impacto também para aqueles que dependem de sair de casa para ganhar a vida, apontou.