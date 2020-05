Fed: emprego continuou a recuar em todos os distritos dos EUA

O emprego "continuou a recuar em todos os distritos" nos Estados Unidos, afirma o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), documento divulgado nesta quarta-feira, 27, que embasa as decisões de política monetária. O Livro Bege mostra que, no mercado de trabalho, houve "perdas acentuadas" de vagas em quase todos os distritos, com as medidas de distanciamento social e o fechamento de empresas afetando o quadro em muitas empresas.



Por um lado, os empréstimos assegurados no Programa de Proteção à Folha de Pagamentos (PPP, na sigla em inglês) ajudaram muitas companhias a limitar ou evitar demissões, mas continuou a haver queda forte nas vagas em varejo e nos setores de lazer e hospitalidade, diz o Livro Bege. "Os contatos citaram desafios para trazer funcionários de volta ao trabalho, entre eles preocupações com a saúde dos trabalhadores, acesso limitado a cuidados para as crianças e os generosos benefícios de seguro-desemprego", afirma o texto.



Em relação aos salários, o Livro Bege diz que em geral as pressões foram mistas, com algumas empresas cortando salários e outras dando aumentos temporários a funcionários essenciais ou para competir com o seguro-desemprego distribuído durante a pandemia. "A maioria dos distritos notou aumento nos setores de alta demanda e essenciais, enquanto os salários ficaram estáveis ou recuaram em outros setores", nota o levantamento.