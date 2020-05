Chipre promete pagar despesas médicas de turistas infectados com coronavírus na ilha

O Chipre espera atrair turistas neste verão prometendo pagar as despesas médicas de qualquer visitante que seja infectado com o novo coronavírus durante sua estadia na ilha do Mediterrâneo, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (27).

Em uma carta enviada às agências de viagem e às companhias aéreas, os ministérios das Relações Exteriores, Transporte e Turismo explicaram as medidas de saúde e os protocolos para a segurança dos turistas implementados pelo país.

Com taxas de mortalidade e de contágio da COVID-19 muito baixas, o Chipre vende a si mesmo na carta como um destino "seguro" e "se compromete a cuidar dos viajantes que testarem positivo [para coronavírus] durante sua estadia e seus familiares".

O governo promete cobrir os gastos de acomodação, alimentação e assistência médica se turistas infectados com o vírus adoecerem na ilha.