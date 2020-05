AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Maio)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 31 de Maio)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo / PNAD Mês ref: 04/2020 - 10H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Números de crescimento atualizados no primeiro trimestre - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados dos pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Presidente do Fed de Nova York organiza mesa redonda sobre impacto de vírus - 13H00

BRASÍLIA (Brasil) - Conferência de imprensa do ministro da Saúde sobre a pandemia de COVID-19 - (até 31 de Maio)

Europa

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 6 de Junho)

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza reuniões semanais com a mídia sobre COVID-19 - 07H00

REINO UNIDO - Confinamento para deter coronavírus - (até 1 de Junho)

ESPANHA - Luto nacional pelas vítimas da COVID-19 - (até 5 de Junho)

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 17 de Junho 2020)

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Congresso Nacional do Povo vai votar proposta de lei de segurança para Hong Kong - 05H00

PEQUIM (China) - Parlamento da China, o Congresso Nacional do Povo, realiza sessão anual -

(+) PEQUIM (China) - Conferência de imprensa mensal do ministério da defesa - 05H00

(+) TÓQUIO (Japão) - Produção industrial em abril - 21H50

SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB TRIMESTRAL -contas nacionais ( enero a marzo 2020) - 10H00

Europa

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Trabalhadores alemães retornam à China pela primeira vez desde o surto, em voo fretado -

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Reabertura parcial das mesquitas -

(+) PARIS (França) - Renault anuncia plano de corte de custos -

(+) BUDAPESTE (Hungria) - Aniversário de um ano de acidente de barco no Danúbio que matou 27, principalmente sul-coreanos - 05H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros europeus de Pesquisa Científica realizam encontro virtual - 06H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Relações Exteriores da UE discutem China em reunião virtual - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

TUNÍSIA - Estado de Emergência chega ao fim -

SÁBADO, 30 DE MAIO DE 2020

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa faz orações de vigília de Pentecostes no jardim do Vaticano com transmissão ao vivo - 13H30

DOMINGO, 31 DE MAIO DE 2020

América

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Clint Eastwood's faz 90 anos -

(+) LIMA (Peru) - 50º aniversário do terremoto que matou 70.000 pessoas -

(+) TEGUCIGALPA (Honduras) - Hondurenhos descumprem confinamento por causa da fome -

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa celebra missa de Pentecostes na basílica de São Pedro, sem fiéis - 06H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) ARÁBIA SAUDITA - Reabertura das mesquitas -

(+) JERUSALÉM - Reabertura da mesquita Al-Aqsa - 01H00

SEGUNDA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Teste de voo para retorno do Boeing 737 MAX (data sujeita a alteração) -

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil Ref: Mês Mayo - 15H30

Europa

(+) COLOGNY (Suíça) - Diálogo virtual sobre oceanos organizado pelo Fórum Econômico Mundial - (até 5)

(+) ALEMANHA - Lufthansa retomará alguns serviços europeus (data sujeita a alteração) -

REINO UNIDO - Espera-se que as restrições de bloqueio sejam flexibilizadas -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Quarta rodada de negociações entre Reino Unido e UE sobre laços pós-Brexit - 14H00 (até 5)

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGDÁ (Iraque) - EUA e Iraque mantêm diálogo sobre futuro da presença militar americana no Iraque - (até 30)

TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2020

América

ARGENTINA - Prazo para negociações de dívidas com credores internacionais -

Europa

(*) FRANÇA - Segunda fase do desconfinamento -

(+) BERLIM (Alemanha) - Coalizão de Merkel discute retomada da atividade econômica -

(+) ITÁLIA - Retomada dos voos da Alitalia para Nova York e Espanha -

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Arábia Saudita organiza conferência de doadores para o Iêmen -

QUARTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Industrial Mês Ref: abril - 10H00

(+) ITÁLIA - Aeroportos e fronteiras reabrem para turistas, residentes livres para viajar pelo país -