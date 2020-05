Comunicado do Business Wire :Morgan Stanley

A maioria dos proprietários de ativos a nível mundial integra ativamente fatores de ESG em seu processo de investimentos, segundo uma nova pesquisa publicada hoje pelo Instituto de Investimentos Sustentáveis da Morgan Stanley e Morgan Stanley Investment Management. A nova pesquisa sondou 110 pensões públicas e corporativas, doações, fundações, entidades soberanas, companhias de seguros e outros grandes proprietários de ativos em todo o mundo, 92% dos quais com ativos totais acima de US$ 1 bilhão. A pesquisa reuniu informações sobre tendências, motivações, desafios e abordagens de implementação em investimentos sustentáveis. Este trabalho se baseia no extenso corpo de pesquisa do Instituto que acompanha tendências de investimentos sustentáveis nos últimos seis anos, através de sua série de pesquisas Sinais Sustentáveis com foco em investidores individuais, proprietários de ativos e gestores de bens imóveis.

"Estes resultados fornecem uma prova adicional de que o investimento sustentável se tornou uma mesa de apostas", disse Audrey Choi, Diretora de Sustentabilidade e Diretora Executiva do Instituto de Investimentos Sustentáveis da Morgan Stanley. "A pesquisa deste ano encontrou mais proprietários de ativos identificando o potencial de retorno como um fator-chave para a integração da sustentabilidade e, portanto, muitos imaginam um futuro em que limitarão suas alocações a gerentes com abordagens formalizadas de sustentabilidade."

Ted Eliopoulos, Vice-Presidente da Morgan Stanley Investment Management disse: "A maioria dos investidores pesquisados acredita que as empresas com práticas alinhadas a ESG podem ser melhores investimentos a longo prazo, mas continuam precisando de melhores relatórios e dados a fim de avaliar as participações nestes critérios. Os gerentes de investimentos podem desempenhar um papel crucial no suporte a clientes, à medida que implementam ferramentas para avaliar como os investimentos se alinham às suas metas de sustentabilidade."

Quase oito em cada dez (78%) investidores pesquisados concordam que o investimento sustentável é uma estratégia de mitigação de risco. Além disto, os proprietários de ativos que já praticam investimentos sustentáveis identificaram benefícios claros à reputação e ao engajamento das partes interessadas.

"O investimento sustentável ganhou impulso suficiente nos últimos anos para alcançar o objetivo principal, sendo que esta pesquisa visa rastrear o modo como os proprietários de ativos estão integrando estas considerações ao longo do tempo", disse Matthew Slovik, Chefe de Finanças Sustentáveis Globais da Morgan Stanley. "À medida que o apetite por investimentos sustentáveis se acelera rapidamente, vemos os gerentes de investimentos de tecnologia e de terceiros desempenhando um papel fundamental na avaliação da sustentabilidade e no direcionamento da adoção."

Os resultados da pesquisa identificam várias tendências que refletem o aumento no crescimento de investimentos sustentáveis como um todo. Os principais resultados incluem:

-- Os proprietários de ativos adotam cada vez mais investimentos sustentáveis. A adoção aumentou de 70% em 2017 para 80% em 2019. Outros 15% dos entrevistados estão considerando ativamente a adoção de investimentos sustentáveis. Quase seis em cada dez (57%) podem prever um momento em que serão alocados apenas a gerentes de investimentos com uma abordagem formal a ESG.

-- Os proprietários de ativos buscam melhores ferramentas e dados para medir a sustentabilidade. Os proprietários de ativos estão ansiosos para medir e relatar os impactos do portfólio, mas quase um terço (31%) não possui ferramentas adequadas para avaliar os investimentos em relação às metas de ESG. 86% acreditam que os gerentes de investimentos podem desempenhar um papel fundamental nos relatórios e na educação de ESG.

-- Entre os proprietários de ativos que realizam investimentos temáticos ou de impacto, 88% buscam abordar temas ambientais. Mudança climática, soluções hídricas, resíduos de plásticos e economia circular são as principais questões ambientais que eles buscam. Para questões sociais, diversidade de gênero e educação são as principais prioridades.

-- A integração de ESG continua sendo a abordagem mais comum ao investimentos sustentáveis. Em todas as abordagens, os investidores encontram estratégias de investimentos sustentáveis da mais alta qualidade em ações públicas (78%) e renda fixa (69%). 45% dos investidores sustentáveis alocados à renda fixa estão investindo ativamente em títulos ecológicos ou de sustentabilidade ou fundos de títulos.

Para mais informação, consulte Sinais Sustentáveis: Proprietários de Ativos Veem a Sustentabilidade como Núcleo do Futuro dos Investimentos.

Sobre o Instituto de Investimentos Sustentáveis da Morgan StanleyO Instituto de Investimentos Sustentáveis da Morgan Stanley (O Instituto) constrói soluções financeiras escaláveis que buscam gerar retornos financeiros competitivos e, ao mesmo tempo, causar um impacto ambiental e social positivo. O Instituto cria produtos financeiros inovadores, ideias criteriosas e programas de capacitação que ajudam a maximizar o capital a fim de criar um futuro mais sustentável. Para obter mais informações sobre o Instituto de Investimentos Sustentáveis da Morgan Stanley, acesse www.morganstanley.com/sustainableinvesting.

Sobre o Morgan Stanley Investment ManagementO Morgan Stanley Investment Management (MSIM), junto com suas afiliadas de consultoria de investimentos, possui mais de 700 profissionais de investimentos em todo o mundo e US$ 584 bilhões em ativos sob gestão ou supervisão em 31 de março de 2020. O MSIM se esforça para oferecer excelente desempenho de investimentos a longo prazo, serviços e um conjunto abrangente de soluções de gestão de investimentos a uma base de clientes diversificada, que inclui governos, instituições, corporações e indivíduos em todo o mundo. Para mais informação sobre o Morgan Stanley Investment Management, acesse www.morganstanley.com/im.

Sobre a Morgan StanleyA Morgan Stanley (NYSE: MS) é uma empresa com liderança mundial em serviços financeiros, fornecendo serviços bancários de investimentos, valores mobiliários, administração de patrimônios e gestão de investimentos. Com escritórios em mais de 41 países, os funcionários da Empresa atendem clientes em todo o mundo, incluindo corporações, governos, instituições e indivíduos. Para mais informação sobre a Morgan Stanley, acesse www.morganstanley.com.

