Chile registra primeira morte de médico por COVID-19

O Chile registrou nesta terça-feira (26) a primeira morte de um médico por coronavírus no país, enquanto o caso de um casal de médicos internados em estado grave com COVID-19 comove a população.

O médico René Sánchez, de 67 anos, morreu na tarde desta terça, após lutar por mais de um mês contra o coronavírus.

Ele trabalhava no hospital público Sótero del Río, da populosa comunidade de Puente Alto, no sudeste de Santiago, um dos mais demandados nestes momentos em que o atendimento sanitário no Chile, centralizado durante a pandemia, lida com muitos casos de coronavírus.

Neste cenário, o caso de um casal de médicos de cuidados públicos, internados há uma semana em uma unidade de terapia intensiva após contrair o novo coronavírus, se tornou exemplo da dura luta travada pelo pessoal de saúde no Chile.

"Eles são o rosto vivo dos 360.000 trabalhadores de saúde que estão arriscando sua saúde e sua vida pela cidadania", disse o vice-secretário de redes assistenciais, Arturo Zúñiga, ao entregar o boletim diário de novos casos, que somam 77.961 incluindo 806 mortes - um aumento de 3.964 casos e 45 falecidos em 24 horas.

Marisel Araya, de 44 anos, médica internista do hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar e seu marido, Rubén Muñoz, da mesma idade, infectologista do hospital Eduardo Pereira, do vizinho porto de Valparaíso (centro), deram entrada à unidade de terapia intensiva na semana passada.

Os dois estão intubados e ligados a respiradores, mas se encontram "estáveis", disse Luis Ignacio de la Torre, presidente do colégio médico de Valparaíso ao jornal Las Ultimas Noticias, que divulgou a história e pôs o casal de médicos, pais de dois filhos, na capa desta terça-feira.

Qualificados de "exemplo de sacrifício" pelo vice-secretário Zúñiga, sua história levou as autoridades a convocar para as 21h locais (22h de Brasília) um aplauso coletivo em homenagem aos trabalhadores de saúde. Também se pediu aos bombeiros e policiais que toquem suas sirenes na mesma hora.

Segundo um informe oficial, 1.202 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensivas no Chile, 1.029 delas ligadas a respiradores.

Oitenta e seis por cento dos leitos de UTI estão ocupados no país, enquanto em Santiago, o percentual chega a 95%.