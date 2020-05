A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) instou a Nicarágua nesta terça-feira a aplicar "com efeito imediato" as medidas recomendadas pela agência para impedir a disseminação da COVID-19, pedindo "total transparência" da situação no país.

Uma semana depois de denunciar o governo de Daniel Ortega por não cumprir seu compromisso internacional de relatar casos e mortes no país devido ao novo coronavírus, o diretor de emergências de saúde da Opas, Ciro Ugarte, disse que os dados finalmente divulgados recentemente mostram que há transmissão comunitária do vírus na Nicarágua.

Ugarte indicou que a Opas tem especialistas internacionais "prontos" para avaliar a evolução da pandemia no país da América Central.

"Esta oferta ainda não foi aceita pelo governo nicaraguense", disse ele durante a coletiva semanal da OPAS. "No entanto, apelamos a todas as entidades públicas e privadas da Nicarágua para que implementem, com efeito imediato, todas as recomendações fornecidas pela OPAS", acrescentou.