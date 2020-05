Manchester United espera contar com Pogba em caso de volta do futebol

O Manchester United poderia contar com o meia francês Paul Pogba e o atacante Marcus Rashford, recuperados das lesões, em caso de retomada da Premier League, afirmou nesta terça-feira (26) o técnico Ole Gunnar Solskjaer.

"Parece que estão bem. Estão treinando e fazendo os mesmos trabalhos do restante do grupo. Não houve nada negativo no momento", explicou o técnico ao site do clube.

Pogba perdeu a maior parte da temporada devido a uma lesão no tornozelo sofrida no início da temporada, enquanto que Rashford lesionou as costas em meados de março.

"Quando chegar a retomada (do futebol), parece que poderemos contar com o elenco completo", comemorou Solskjaer.

O Manchester United foi o último clube inglês a jogar, com sua partida de ida das oitavas de final da Liga Europa vencida por 5 a 0 contra o Linz austríaco, em 12 de março, antes da pandemia do coronavírus interromper a temporada.

A Premier League trabalha atualmente para retomar o campeonato a partir da segunda metade de junho.

Os treinos sem contato e em pequenos grupos foram autorizados na semana passada e os 20 clubes devem se pronunciar na quarta-feira (27) sobre a volta dos treinos sem contato.

"Espero que tenhamos provado que podemos fazê-lo em total segurança e que podemos passar para a próxima etapa", afirmou o treinador norueguês.

A Premier League realiza duas vezes por semana testes de detecção de coronavírus nos jogadores e membros das comissões técnicas dos clubes.

A primeira bateria de testes detectou seis casos positivos entre 748 jogadores e membros das comissões técnicas. A segunda bateria revelou outros dois casos.

Os resultados da terceira bateria de testes será publicada nesta quarta-feira.