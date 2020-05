França e Alemanha pedem rápida reabertura de fronteiras na Europa

O presidente da Assembleia Nacional francesa e seu colega alemão pediram nesta terça-feira a reabertura das fronteiras entre os países europeus o mais rápido possível, após várias semanas de fechamento devido à pandemia de coronavírus.

"A França e a Alemanha devem trabalhar a favor da restauração imediata da livre circulação no espaço Schengen assim que as condições forem cumpridas", disseram Richard Ferrand e Wolfgang Schäuble em comunicado conjunto, acessado pela AFP.

"O fechamento da fronteira franco-alemã já causou sérias consequências, que vão muito além da região fronteiriça e pesam principalmente na percepção de relações recíprocas", disse Ferrand, membro do LREM, do presidente Emmanuel Macron, e Schäuble, um peso pesado do partido CDU da chanceler Angela Merkel, defendendo "ação rápida".

Este texto é publicado dois dias antes da reunião da Assembleia Parlamentar Franco-Alemã.

Até o momento, está prevista uma reabertura das fronteiras na Europa para meados de junho, mas os anúncios foram feitos apenas em total desordem entre os países europeus, apesar dos pedidos da Comissão para chegar a um acordo.