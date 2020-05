Comunicado do Business Wire :JEOL Ltd.

A JEOL Ltd. (TOKYO: 6951) (presidente e diretor de operações Izumi Oi) anuncia o lançamento do JSM-IT800, um novo microscópio eletrônico Schottky com varredura de emissão de campo, em maio de 2020.

Histórico do desenvolvimento

Os microscópios eletrônicos de varredura (Scanning Electron Microscope, SEM) são utilizados em diversas áreas, entre elas, nanotecnologia, metais, semicondutores, cerâmica, medicina e biologia. As aplicações SEM vêm se expandindo das atividades de pesquisa e desenvolvimento ao controle de qualidade e à inspeção de produtos em fábricas, e usuários de SEM necessitam de mais agilidade na aquisição de dados de alta qualidade e simplicidade na confirmação de informações de composição com operações contínuas.

Para suprir essas demandas, o JSM-IT800 - equipado com a plataforma de tecnologia de inteligência (Intelligence Technology, IT) - incorpora nossa pistola de elétrons de emissão de campo Schottky Plus na lente para fornecer imagens de alta resolução para rápido mapeamento de elementos, além de um inovador sistema de controle óptico "Neo Engine" e uma interface gráfica de usuário "SEM Center" para a total integração de um espectrômetro de raios X dispersivo em energia (Energy Dispersive Spectrometer, EDS). E o JSM-IT800 é oferecido em duas versões com dois tipos de lente objetiva: a lente híbrida (Hybrid Lens, HL) para SEM de propósito geral e a lente super-híbrida (Super Hybrid Lens, SHL) para observação e diversas análises que requerem maior resolução.

Além disso, a versão SHL inclui um novo detector híbrido superior (Upper Hybrid Detector, UHD), que proporciona imagens com relação sinal-ruído mais elevada.

Um novo detector de elétrons de difusão retrógrada por cintilador (Scintillator Backscattered Electron Detector, SBED) e um detector de elétrons de difusão retrógrada versátil (Versatile Backscattered Electron Detector, VBED) também estão disponíveis com o JSM-IT800.

Características

1. Pistola de elétrons com emissão de campo Schottky Plus na lente

A integração aprimorada da pistola de elétrons e da lente condensadora de baixa aberração fornece mais brilho. A corrente de sondagem ampla está disponível a baixa tensão de aceleração (100 nA a 5 kV). Único, o sistema Schottky Plus na lente possibilita diversas aplicações, desde imagens de alta resolução até rápido mapeamento de elementos, análise de difração por difusão retrógrada de elétrons (Electron Backscatter Diffraction, EBSD) e espectroscopia por emissão suave de raios X, tudo sem a necessidade de alterar as condições da lente.

2. Neo Engine (novo mecanismo óptico de elétrons)

O Neo Engine é um inovador sistema óptico de elétrons que reúne vários anos das principais tecnologias da JEOL. Os usuários podem realizar uma observação estável mesmo em condições de observação e análise em constante mudança. A alta capacidade de operação para funções automáticas é ainda mais aprimorada.

3. SEM Center/integração de EDS

Uma interface gráfica de usuário "SEM Center" é totalmente integrada, assim como o EDS da JEOL, para operações mais contínuas e intuitivas. O JSM-IT800 pode ser aprimorado com a incorporação de complementos de software opcionais, como o SMILENAVI para ajudar usuários iniciantes e o filtro de melhoria visual de imagens ao vivo (Live Image Visual Enhancer - AI, LIVE-AI).

4. Versões de lente híbrida (Hybrid Lens, HL) e lente super-híbrida (Super Hybrid Lens, SHL)

Com base em uma combinação da lente eletrostática e de campo eletromagnético, estão disponíveis dois tipos de lente objetiva para atender a diversas necessidades de usuários, proporcionando imagens de elevada resolução espacial de uma grande variedade de amostras, desde materiais magnéticos até isoladores, com os recursos do JSM-IT800.

5. Detector híbrido superior (Upper Hybrid Detector, UHD)

Incorporado à lente objetiva na versão SHL, o UHD melhora consideravelmente a eficiência de detecção, possibilitando a obtenção de imagens com relação sinal-ruído mais elevada.

6. Novos detectores de elétrons de difusão retrógrada

Opcional, o detector de elétrons de difusão retrógrada por cintilador (SBED) oferece alta capacidade de resposta e é ideal para obter imagens de contraste de materiais a baixa tensão de aceleração. Também opcional, o detector de elétrons de difusão retrógrada versátil (Versatile Backscattered Electron Detector, VBED), que conta com um projeto de elemento detector segmentado, permite que o usuário opte por configurar segmentos individuais ou utilizar as configurações predefinidas do detector para obter imagens com informações tridimensionais, topográficas ou composicionais.

Meta de vendas

1) JSM-IT800 versão SHL: 90 unidades/ano 2) JSM-IT800 versão HL: 50 unidades/ano

