AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Maio)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Reabertura parcial do pregão de Wall Street após o desconfinamento -

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 31 de Maio)

BRASÍLIA (Brasil) - Inversión Extranjera (Estatisticas do Setor Externo) Ref: mês Abril - 11H30

BRASÍLIA (Brasil) - Conferência de imprensa do ministro da Saúde sobre a pandemia de COVID-19 - (até 31 de Maio)

Europa

(+) POMPEIA (Itália) - Sítio arqueológico de Pompeia reabre ao público - 05H00

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de doadores para a crise migratória venezuelana organizada pela UE e Espanha - 12H00

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 6 de Junho)

REINO UNIDO - Confinamento para deter coronavírus - (até 1 de Junho)

(+) BUDAPESTE (Hungria) - Governo deve propor moção para acabar com os poderes de emergência do primeiro-ministro Viktor Orban -

(+) ESPANHA - Luto nacional pelas vítimas da COVID-19 - (até 4 de Junho)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula virtual UE-Japão - 07H00

(+) PARIS (França) - Air France - KLM reunião geral anual - 10H30

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Relatório semestral de estabilidade financeira do Banco Central Europeu - 11H00

(+) PARIS (França) - Lançamento de plano para resgatar a indústria automobilística francesa -

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 17 de Junho 2020)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Parlamento da China, o Congresso Nacional do Povo, realiza sessão anual - (até 28)

(+) HONG KONG (China) - A líder de Hong Kong, Carrie Lam, dá coletiva de imprensa semanal - 00H00

HONG KONG (China) - Alunos do ensino médio voltam às aulas - 23H00

QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2020

América

CENTRO ESPACIAL KENNEDY (Estados Unidos) - NASA e SpaceX lançam os primeiros astronautas à ISS dos EUA - 18H32

(+) VANCOUVER (Canadá) - Decisão sobre o processo de extradição da executiva da Huawei, Meng Wanzhou - 16H00

(+) CENTRO ESPACIAL KENNEDY (Estados Unidos) - Conferência pós-lançamento da SpaceX dos primeiros astronautas a partir dos EUA - 21H00

Europa

PARIS (França) - Audiência de apelação do empresário ruandês Felicien Kabuga por suposto papel no financiamento do genocídio - 10H00

BRUXELAS (Bélgica) - Ursula von der Leyen apresenta propostas para o pós-coronavírus - 09H30

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Sessão plenária do Parlamento Europeu -

PARIS (França) - Renault-Nissan-Mitsubishi apresenta plano estratégico - 05H00 (até 29)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do papa, transmitida ao vivo de sua biblioteca - 05H30

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Reabertura da mesquita Al-Aqsa -

(+) TEERÃ (Irã) - Sessão de abertura do novo parlamento -

QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo / PNAD Mês ref: 04/2020 - 10H00

Europa

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza reuniões semanais com a mídia sobre COVID-19 - 07H00

SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB TRIMESTRAL -contas nacionais ( enero a marzo 2020) - 10H00

Oriente Médio e África do Norte

TUNÍSIA - Estado de Emergência chega ao fim -

SEGUNDA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2020

América

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil Ref: Mês Mayo - 15H30

Europa

REINO UNIDO - Espera-se que as restrições de bloqueio sejam flexibilizadas -

TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2020

ARGENTINA - Prazo para negociações de dívidas com credores internacionais -