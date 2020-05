Mais de 200 clubes se unem à Roma na busca de crianças desaparecidas

Mais de 200 clubes de futebol se uniram nesta segunda-feira (25) à Roma para ajudar com vídeos divulgados nas redes sociais na busca de crianças desaparecidas no mundo.

A Roma se associou no ano passado a várias organizações de busca de pessoas desaparecidas e, a cada anúncio de contratação, divulga uma mensagem de busca de crianças desaparecidas.

Várias crianças mostradas nos vídeos da Roma foram depois encontradas na Grã Bretanha, na Bélgica e no Quênia.

"Não acho que um de nós esperava que uma criança de nossos vídeos voltaria para sua casa sã e salva. Mas é claro que mantínhamos esperanças", admitiu em janeiro à AFP Paul Rodgers, responsável pela estratégia internacional e comunicação da Roma.

Esta iniciativa acabou sendo ampliada para o futebol como um todo com a jornada mundial das crianças desaparecidas, nesta segunda-feira 25 de maio.

Desde as primeiras horas do dia, muitos clubes dos mais importantes e seguidos nas redes sociais (como Liverpool, Barcelona, Olympique de Marselha, Borussia Dortmund, AC Milan, PSG, Real Madrid, Manchester United...) publicaram no Twitter mensagens de buscas de crianças desaparecidas.

De acordo com a Roma, "mais de 200 clubes de todos os continentes" se uniram a esta iniciativa, que também teve o apoio do ECA, o sindicato dos clubes europeus.