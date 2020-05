Imprensa chinesa divulga vídeo de espancamento de advogado em Hong Kong

A mídia oficial chinesa divulgou, nesta segunda-feira (25), o vídeo de um grupo de manifestantes espancando um advogado em Hong Kong, um golpe na imagem do movimento pró-democracia.

O ataque ocorreu no domingo (24), durante uma manifestação contra uma controversa lei de segurança do governo de Pequim para Hong Kong.

O protesto foi reprimido pela polícia, que disparou gás lacrimogêneo e usou canhões de água nos confrontos mais violentos dos últimos meses.

O Parlamento chinês deve aprovar uma lei de segurança para Hong Kong que criminaliza a traição, a subversão e a sedição em resposta a meses de protestos, por vezes violentos, por parte do movimento pró-democracia.

Muitas pessoas de Hong Kong temem que a lei acabe com as liberdades desse território semiautônomo, mais amplas do que na China continental.

O vídeo gravado no domingo mostra um homem com sangue no rosto, tentando fugir de meia dúzia de manifestantes. Ele recebe chutes e é agredido com guarda-chuvas.

A Ordem dos Advogados de Hong Kong disse que a vítima é um de seus membros e que foi levada ao hospital.

"Qualquer forma de violência, deplorável como uma afronta ao Estado de Direito, deve ser interrompida imediatamente", disse a Law Society.

Segundo a imprensa local, o homem discutiu com os manifestantes, porque eles bloqueavam as ruas.

Durante os protestos do ano passado, imagens de espancamentos de ambos os lados circularam pela imprensa e pelas redes sociais.

A China costuma usar vídeos da violência dos manifestantes como arma de propaganda para retratá-los como radicais violentos.

"Vamos ver o que realmente é a democracia de Hong Kong apoiada por Washington", escreveu Hu Xijin, editor-chefe do jornal nacionalista "Global Times", postando o vídeo no Twitter.

O jornal oficial "Diário do Povo" também postou as imagens nessa mesma rede social.