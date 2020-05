Pelo menos 13 supostos jihadistas morrem em Burkina Faso

Pelo menos 13 supostos jihadistas morreram no sábado em um confronto com o exército na província de Sum, no norte de Burkina Faso, informaram autoridades locais.

"Um conflito entre grupos armados terroristas e unidades militares de Sum em uma missão de reconhecimento ocorreu na área de Gaseliki [província de Sum] no sábado. Treze jihadistas foram mortos por unidades que reagiram rapidamente", de acordo com a fonte.

Burkina Faso frequentemente sofre ataques jihadistas, às vezes misturados com conflitos intercomunitários e que desde 2015 deixaram cerca de 900 mortos e forçaram 840.000 pessoas a fugir de suas casas.

A violência afeta toda a região do Sahel africano e deixou 4.000 mortos no Mali, Níger e Burkina em 2019, segundo a ONU.