COVID-19 coloca o sistema de saúde pública 'perto do limite', diz presidente do Chile

(foto: MARTIN BERNETTI / AFP)

"Estamos muito conscientes de que o sistema de saúde é muito exigido, muito exigido, muito sobrecarregado. Ontem, ouvi alguns especialistas que disseram que estamos 'muito próximos do limite': é verdade, estamos próximos do limite", disse Piñera durante a inauguração de um hospital de campanha no sul da capital chilena, com 100 leitos para cuidar dos infectados.

Piñera afirmou que isso ocorre porque "tivemos um aumento muito grande na demanda por leitos de tratamento intensivo" nos hospitais chilenos, cujas unidades de terapia intensiva apresentam uma taxa de 85% de ocupação.

A disseminação sustentada do vírus continuou a bater recordes preocupantes neste domingo no Chile: 3.709 novos casos foram registrados e 45 pessoas morreram nas últimas 24 horas, elevando a 69.102 o total de infectados e a 718 o número de mortos desde 3 de março, quando o primeiro infectado foi confirmado no país.