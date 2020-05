Voos do Brasil: Governo Trump deve anunciar restrições neste domingo

'Amizade' entre os dois presidentes não deve evitar restrição imposta pelos EUA (foto: Wikipedia)

O conselheiro para Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O'Brien, disse neste domingo (24) que o governo de Donald Trump deve anunciar restrições para voos do Brasil devido à pandemia do novo coronavírus.









Segundo ele, devido à "situação no Brasil", o governo tomará "todas as medidas necessárias para proteger o povo americano". Nas últimas semanas, Trump já havia cogitado proibir voos do Brasil devido à escalada da pandemia no país.





Sem apoio do presidente Jair Bolsonaro - admirador de Trump - às medidas de isolamento social, o Brasil já é o segundo país no mundo em número absoluto de casos do novo coronavírus, com 347,4 mil, de acordo com o Ministério da Saúde, atrás apenas dos Estados Unidos, com 1,6 milhão.





O Brasil também é o sexto com mais mortes (22 mil), depois de EUA (96 mil), Reino Unido (36,7 mil), Itália (32,7 mil), Espanha (28,8 mil) e França (28,2 mil). (ANSA)