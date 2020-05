Para o Lyon, retomada da Liga espanhola mostra que a França se precipitou

O Lyon disse ter "se animado" com o anúncio, neste sábado, do retorno da Liga Espanhola para a semana de 8 de junho e "espera" que o exemplo assim como o mostrado pela Bundesliga alemã faça as autoridades francesas recuarem, após a decisão de suspender permanentemente a Ligue 1 nesta temporada.

No dia 30 de abril, o campeonato francês foi oficialmente suspenso de maneira definitiva.

O Lyon terminou em sétimo na classificação final, ficando assim de fora das competições europeias do próximo ano, uma circunstância que causou grande revolta no clube.

"Depois da Bundesliga, é o segundo grande campeonato (europeu) a confirmar sua retomada", continuou o comunicado do Lyon.

"O Olympique de Lyon espera que o exemplo da Espanha, que vem depois do mostrado pela Alemanha (que retomou a Bundesliga em 16 de maio), nos permita reconsiderar a decisão tomada na França de maneira demasiado precipitada", disse o clube, que "pede ao presidente Emmanuel Macron que apoie o espírito de uma França que reage diante de seus concorrentes europeus".

Na sexta-feira, os recursos de Lyon, Amiens e Toulouse contra a decisão de suspender definitivamente a temporada 2019-2020 foram rejeitados em um procedimento urgente pelo juiz correspondente do Tribunal Administrativo de Paris.

O Paris Saint-Germain foi designado campeão da Liga Francesa de 2019-2020.