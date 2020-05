Lucro líquido da Alibaba cai 88% no quarto trimestre, mas aumenta seu faturamento

Os lucros da gigante chinesa do comércio na internet Alibaba caíram 88% ano a ano no quarto trimestre de seu ano contábil (janeiro-março), embora tenha mantido o faturamento, em meio à pandemia de coronavírus.

O lucro líquido foi de 3,1 bilhões de yuanes (US$ 447 milhões) nos três primeiros meses de 2020.

No entanto, o faturamento foi melhor do que o esperado pelos analistas, com um aumento de 22% em um ano, atingindo 114 bilhões de yuanes (US$ 16 bilhões).

A pandemia apareceu no ano passado na cidade de Wuhan e logo se espalhou para o resto do mundo.

"Apesar do impacto negativo da pandemia em nossos principais negócios domésticos desde o final de janeiro, nos recuperamos desde março", afirmou a chefe financeira, Maggie Wu, em um comunicado da empresa.

Segundo o presidente da Alibaba, Daniel Zhang, "a pandemia alterou fundamentalmente o comportamento dos consumidores e as operações da empresa, tornando necessária a adaptação digital e a transformação".

A posição dominante deste gigante tecnológico no comércio eletrônico faz com que seja uma empresa muito acompanhada para conhecer o humor dos consumidores.