Lutar pela "libertação da Palestina" é um "dever islâmico", disse o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, nesta sexta-feira (22), coincidindo com o aumento da tensão com Israel.

"O objetivo dessa luta é a libertação de todas as terras palestinas" e o "retorno de todos os palestinos para seu país", disse Khamenei em discurso por ocasião do Dia Al-Quds ("Jerusalém", na tradução do árabe para o português).