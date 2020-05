Trump anuncia bandeiras dos EUA a meio mastro em homenagem a vítimas da COVID-19

As bandeiras dos Estados Unidos serão hasteadas a meio mastro durante três dias nos edifícios do governo em homenagem às vítimas da COVID-19, anunciou o presidente americano, Donald Trump, nesta quinta-feira (21), quando as mortes pela pandemia no país somavam 94.000.

"Hastearei a meio mastro as bandeiras em todos os Edifícios Federais e Monumentos Nacionais nos próximos três dias em memória dos americanos que perdemos para o coronavírus", tuitou Trump.

"Na segunda-feira, as bandeiras estarão a meio mastro em homenagem aos homens e às mulheres do nosso Exército, que fizeram o sacrifício supremo por nossa nação", acrescentou em outro tuíte.

Nos Estados Unidos celebra-se na última segunda-feira de maio o 'Memorial Day', em homenagem aos militares que perderam a vida servindo ao país.

Neste fim de semana prolongado, os americanos provavelmente estarão envoltos no luto pelas 100.000 vítimas da COVID-19.

Legisladores de alto nível da oposição democrata exortaram Trump nesta quinta-feira a ordenar o hasteamento das bandeiras a meio mastro quando o país alcançasse este número de mortos pelo coronavírus, destacando que esta seria uma "expressão de luto nacional".

"Estamos inconsoláveis com esta grande perda", escreveram a presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, em uma carta ao presidente.

Esta semana, a média diária de mortos por COVID-19 nos Estados Unidos foi de 1.300.