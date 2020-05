Itália teria 19.000 mortes a mais por COVID-19, estima Seguridade Social

O coronavírus teria causado 19.000 mortes a mais na Itália entre março e abril do que as anunciadas pelas autoridades, estimou nesta quinta-feira (21) o Instituto Italiano de Seguridade Social, que considerou o balanço oficial de 32.000 mortes "não confiável".

No estudo publicado nesta quinta-feira e divulgado pela mídia nacional, o Instituto Nacional de Assistência Social (INPS) indicou que entre março e abril houve 156.429 mortes, ou seja, 46.909 a mais do que o estimado, calculado pela média do mesmo período nos anos 2015 a 2019.

O número de óbitos declarados pela Defesa Civil - divulgado como referência - relacionados à COVID-19 no mesmo período foi de 27.938, destacou o INPS, que questionou a diferença de "18.971 mortes, 18.412 delas no norte", a região mais afetada pela pandemia.

"Considerando que o número de mortes é bastante estável ao longo do tempo, podemos, com cautela, atribuir à epidemia atual grande parte das principais mortes que ocorreram nos últimos dois meses", afirmou o INPS.

A agência de seguridade social considerou a contagem de óbitos por COVID-19 "não confiável", "realizada com base no número de pacientes mortos e positivos fornecidos diariamente pelo departamento de Defesa Civil".

Segundo dados do INPS, as mortes entre março e abril no norte do país aumentaram 84% em comparação com a média dos anos anteriores. No centro, o aumento foi de 11% e no sul, de 5%.

No entanto, a agência esclareceu que o aumento das mortes entre março e abril "não foi apenas impulsionado pela epidemia, mas também pelas consequências do confinamento", referindo-se a pessoas que morreram de outras doenças, mas não receberam tratamento.

"Teremos que esperar pela completa erradicação do vírus" para "entender melhor as verdadeiras consequências da epidemia", afirmou o instituto.

Na Itália, a COVID-19 causou 32.486 mortes, 26.715 delas na Lombardia (norte), de acordo com o relatório desta quinta-feira da Defesa Civil.