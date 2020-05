China prepara nova lei de segurança nacional para Hong Kong

A China informou nesta quinta-feira, 21, que iniciaria um processo para aplicar unilateralmente as leis de segurança nacional a Hong Kong, aumentando a chance de novos confrontos com ativistas pela democracia.



Segundo Zhang Yesui, porta-voz do Legislativo chinês, os parlamentares vão deliberar sobre o projeto de resolução que permite ao Congresso Nacional do Povo traçar uma legislação que visa "parar atividades subversivas e a interferência estrangeira" em Hong Kong.



A legislatura, que inicia sua sessão anual na sexta-feira, deve aprovar a resolução na próxima semana.



Há menos de um ano Hong Kong foi consumida por distúrbios antigovernamentais, contra a retirada de autonomia da cidade. E desde o ano passado o governo central da China tem sinalizado para a criação de uma legislação de segurança nacional urgente, para manter Hong Kong sob controle.



A ex-colônia britânica foi entregue ao controle chinês em 1997, sob a condição de ser concedido um alto grau de autonomia sob uma estrutura de "um país, dois sistemas" até 2047.